炮製賀年菜！楊埕爆減肥秘訣：至少瘦5磅

俗語有話做女人要「入得廚房，出得廳堂」，藝人楊埕年紀輕輕已領略到當中的道理，她說：「煮嘢食叻，係可以留住人嘅胃！所以我成日返屋企食飯，不過近年工作忙少返去，新年終於可以同家人食飯。」其廚藝更盡得父母真傳，今個農曆新年炮製了「鮑魚花膠燴年糕」，充滿節日喜慶感。過年賀年美食眾多，問到會否怕長肉？她指由上年聖誕節肥到今年農曆新年，勒令過年後要認真操弗自己，並分享減肥秘訣：「做健身、打拳同跑步，如果想最快有成效，就係食少啲。記住唔係節食，亦唔使戒澱粉質，均衡飲食，少食多餐，保證兩星期至少瘦5磅！」



至於農曆新年如何慶祝？她表示跟家人去拜年，然後展開「馬拉松賭局」：「同Uncle、Auntie、表兄弟姊妹，大人細路有唔同賭局，3歲開始玩魚蝦蟹！大家好融洽，好有新年氣氛。」不過她自言賭運一般，笑言今年會穿紅色內衣褲，佔旺氣！談到豬年大計，她表示有份拍的無綫新劇《十二傳說》將播出，今年繼續參與更多演出：「前年係咁拍劇，上年係收成期，希望今年繼續播種。」此外，她亦開始在其網上頻道分享旅遊心得，踩過界做KOL。



場地：六公館

Make up : Elizatang @willmakeup

Hair : TanTang @kimrobinson

服裝 : 中藝-天工閣 CHINESE ARTS & CRAFTS