情路受挫！余香凝余潔滢要麵包唔要愛情

由模特兒轉型做演員的余香凝剛拍完邵氏的《飛虎之潛行極戰》，新年可以放假休息，與妹妹余潔滢（Zeo）陪媽咪在家中打牌耍樂，Zeo笑言好鍾意新年既可以𢭃利是，還有她至愛的瓜子，香凝取笑妹妹好「麻甩」：「佢一返去就係咁咬瓜子。」她們坦言新年可以放肆食多少少，香凝笑說：「弊啦，我係好易肥，每逢新年一定肥好多，因為我好鍾意食蘿蔔糕，成日使阿妹幫我煎糕，佢識煮食，我唔識煮，但我會幫手洗碗。」



Zeo跟姐姐簽約同一間經理人公司，期間兩年她在求學，畢業後去年正式投入演藝行業，兩姊妹會否「爭食」？香凝說：「唔係爭，如果有多啲機會我哋一齊做嘢更好。」最初她還擔心剛出道的妹妹在人際關係未必好好，但原來她擔心是多餘：「佢好鬼叻。」之前Zeo更在《美女廚房》的「美女學徒」煮食中勝出。Zeo坦言沒有想過與姐姐合作拍戲，反而想過一齊合唱，因為兩姊妹都鍾意音樂，又會自己作曲填詞，在家中都會彈結他合唱。



香凝去年接拍的電影《逆流大叔》、《非同凡響》票房口碑都甚好，新一年她都想再拍這類香港本土小品電影，雖然片酬未必高，但能夠打動觀眾將訊息帶出來，她好開心。而Zeo今年會專心做KOL，發揮所長努力拍片跟大家分享，希望吸納更多粉絲，讓大家認識她，原來她是打機高手，如果有機會她都想加入電競隊，反而香凝自嘲是打機白癡，她笑說：「我試過喺屋企同佢一齊打，我係會畀佢鬧：『你唔好阻住我喇，你走啦。』」



在感情上兩姊妹都寧抱單身，也不要愛情，香凝說：「唔想諗咁多住，首要係做好工作，其次要調理身體，我都25歲啦要養生，注意身體，有好嘅作息同飲食，我仲睇好多心靈書，因為發覺自己工作時太大壓力，有時會因為一場戲做得差而瞓唔到，今年我要學吓輕鬆。」情路上曾受挫的她說：「我覺人生對所有困難挑戰或者挫敗都唔可以有陰影，唔可以驚，只要堅持繼續好好生活落去，我信所有嘢都會好。」Zeo則認為事業剛起步，應要多花時間努力在工作上，未想拍拖。



場地：翔龍灣廣場