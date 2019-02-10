胡子彤結婚拖住先　袁澧林主動溝仔

幾位影壇新貴袁澧林（Angela）、胡子彤、游學修、胡卓希及凌文龍同為古天樂公司旗下，五人新一年各有大計，運動男胡子彤去年拍劇又拍電影，加上開Gym房及開Coffee Shop，豬年繼續想做生意開威士忌Bar，認真上進！跟女飛魚歐鎧淳蜜運中的他被問到婚期，他說：「今年先要支持女友出戰奧運外圍賽，亦想大家去到工作某個位置先，屋企人都冇催婚。（會閃婚？）暫時唔會咁諗，我哋好有計劃。」



Angela會主動追人



宅男女神Angela即將有不同作品面世，她許願新一年從心所欲，最想繼續拍好戲，姻緣方面，問到是否一直多人追？她搞笑地支吾以對：「都有…都係朋友啫！如果我鍾意我會主動追番人架！」



游學修勁Dry



游學修去年主力拍攝ViuTV劇集，亦有參與新劇本，他笑言新一年希望有機會拍攝另一電視台（TVB）的劇集，他又笑言Dry了很久，可將對戀愛的憧憬寫在劇本中，亦正計劃寫愛情故事。



胡卓希拍親熱戲要備案



高大男模胡卓希有拍拖兩年的圈外女友，他直言可更專心發展事業，問到拍親熱戲是否要事前備案？他說：「一定要，係尊重！但暫時都冇咩親熱戲，都係咀下，期待緊更加激！」去年提名金像影帝的凌文龍今年已安排多個舞台劇工作，並會拍攝ViuTV劇集跟林保怡合作：「我做後生版潘燦良，之前喺演藝學院都好多人話我似佢。」講到桃花運，他笑言也想跟Angela般如此多人追，問到是否接受女生比自己高？他說：「唔介意！好鍾意！（好似Angela咁高呢？）再高啲都得！」