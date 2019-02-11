離離合合例子多！林志玲言承旭糾纏17年

所謂「合則來，不合則去」，圈中不少藝人分手後關係依然糾纏不清，更纏足多年，絕對愛得難「忘」!



林志玲言承旭



台灣第一名模林志玲與言承旭於2006年結束4年情，但分手後屢傳復合，2017年中，兩人被踢爆在馬來西亞密會，被指正式世紀復合；之後又傳出二人於2018年3月在峇里島舉行婚禮，事後女方已透過工作室否認，直至今年1月底，林志玲再以「沒懷孕、沒結婚、沒去峇里島、沒戀情」來回應感情狀況，兩人「糾纏」足17年。



李麗珍潘源良



女星李麗珍與填詞人潘源良拍拖十年，曾經歷四合四離，二人關係一直糾纏。不過最終倆人於2016年宣布第四度分手斬斷情絲，而男方在去年則迎娶細他17歲的女友Rita。分手後，李麗珍表示患上情緒病，用了兩年時間才平復心情重新出發。



林峯吳千語



拍拖5年的藝人林峯與吳千語，於去年宣布「分」訊。不過二人分手後不愁寂寞，很快便找到另一半，分別是內地索模張馨月和「富三代」施伯雄。雖然倆人各有情人，但有傳千語一直未能忘記前度，曾在微博轉帖有關戀人分手的文章，以及又到林峯的上海酒吧狂歡，被指對舊愛念念不忘。



