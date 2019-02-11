同彭懷安婚事又撻Q　朱慧敏心死：謊話連篇

藝人彭懷安早前接受東網節目《娛場》訪問，談及與朱慧敏的關係時，他說：「斬唔斷，好似蓮藕一樣，喺呢七年嘅感情，當中大家都有努力過，最終唔能夠修成正果嘅話，係天意或者係緣分已盡，但我都好感恩有呢段感情出現過，因為所有嘅經歷係成就今日嘅自己。我喺呢兩年先知自己想要咩感情生活，最緊要係做番自己，可以鬧交、可以Sweet，最重要係就算鬧幾大場交都好，你知對方為自己做過啲乜就得啦！」



節目播出後，朱慧敏在東網Facebook貼文上兩度爆Seed，留言直插彭懷安：「謊話連篇」、「這一、兩年才知道怎樣的感情？」彭懷安回覆東網，表示知道朱慧敏有留言：「我唔想多作回應，我祝佢幸福快樂！」至於朱慧敏則餘氣未消：「我希望我個名，以後唔好同彭先生有任何關係！」拒絕透露發火原因。



時唔時玩失蹤



朱慧敏與彭懷安於2015年初公布婚訊，但同年因男方捲入偷食風波宣布分手，不過兩人多次被拍得出雙入對，兩人卻堅稱只是朋友關係否認復合。據知，偷食風波後雖然令婚事告吹，朱慧敏難放下多年的感情，最後選擇相信對方並低調繼續在一起，惟復合以來，雙方關係拖拖拉拉，時有爭吵，男方更開始施展「冷暴力」，不時突然「人間蒸發」玩失蹤，一走了之，並封鎖女方所有來電及訊息，但未幾又施軟功，令女方重投懷抱。



去年年中，彭懷安失踨期間，朱慧敏在朋友口中得知，彭懷安四出向朋友們「報喜」，聲稱會在年底於廟宇和她舉行婚禮，以為婚事在望，但「婚期」已過，彭懷安亦由去年五月開始一直「隱形」，面對零交代、不負責任的態度，不少好友都替朱慧敏不值，力勸死心不要再浪費青春，不要再做等待浪子回頭的「望夫石」，直至最近得知彭懷安在《娛場》中高談闊論感情生活及七年感情的得着，這七年情「曾努力過」，令朱慧敏氣上心頭，忍唔住手留言「謊話連篇」洩憤。