唔強求追仔！熊黛林湊孖女攰到五勞七傷

踏入豬年，名模熊黛林（Lynn）寫揮春應節，創意十足的她即場畫了3隻豬，望豬年萬事如意。她於2016年下嫁富二代郭可頌，去年更誕下孖女，由於湊B搞到筋疲力盡、五勞七傷，難得家族沒有傳宗接代的壓力，她揚言任務已完成，不強求追仔！她透露今個新年將特別忙碌，亦將會是最難忘的新年：「今年第一年帶BB去拜年，一日要走幾場，比較忙。」問到新年會否下廚？她笑言：「唔會，我唔識。（做新抱要持家，會否學煮嘢食？）我責任係教工人煮，如果要學都係學煮畀BB食嘅嘢，我哋兩個大人要求唔高，反而煮畀BB食要嚴謹啲，之後會學整健康餐。」



鍾意BB喊



已全面復工的Lynn，日程上依然以BB為主，如果工作要離開香港太耐，她會選擇放棄不接：「依家BB係我嘅全部，唔使做嘢時，有廿個鐘係畀佢哋，湊兩個真係好辛苦，慢慢都覺得自已體力有啲透支，身體冇咁好，手又傷、腰又傷，腰骨好痛。」問如果孖女扭計喊，會否覺得好嘈？她說：「其實我係一個怪人，好鍾意佢哋喊，覺得喊時特別可愛，佢哋一喊我就會拍片，成日攞嚟重溫，唔知點解會咁，總之覺得佢哋喊好得意，當然嗲起上嚟或者笑都好窩心。（點樣紓緩湊B壓力？）我比較幸運，媽咪同奶奶都有幫手，真係好辛苦時會同老公出去食餐飯，雖然唔多。（老公有冇詐型話忽略咗佢？）唔會，佢知湊兩個真係好忙，雖然少咗好多二人世界，但都值得。」



奶奶勁錫孫女



Lynn今年已屆38歲，問她今年會否追豬仔？她堅決表示：「唔會，湊兩個真係好攰，佢哋半夜有咩事，我就要起身，一晚起幾次。（媽咪或工人幫手？）媽咪已經好辛苦，佢起咗身就瞓唔番，工人我又唔放心，夜晚我主力睇住佢哋。（老公家人會否想追仔？）佢哋家族好大，男孫有好多個，冇呢方面壓力，同埋奶奶真係好好，依家錫兩個女錫到燶，我任務完成咗。（有個仔美滿啲？）如果依家廿幾歲，我過幾年會再試吓，但我唔係，過幾年唔保證一定生得出。萬一真係有咗都會照做，但唔會Push去造人。（係咪自已比較難懷孕？）咁又唔係。」Lynn謂希望兩個囡囡健康快樂成長，所以不會做怪獸家長：「我會想佢哋學跳舞，女仔行出嚟會靚啲，學吓樂器，但都要睇佢哋興趣，佢哋唔鍾意，我唔會勉強。」



髮型：Chris@ilcolpo platinum

化妝：Ivan Lee

服裝：Whistles