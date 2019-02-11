東方日報C1：朱慧敏心死斬纜斥Eddie講大話

早前憑劇集《大帥哥》中的反派「麥先根」而成功出位的藝人彭懷安，歷年來屢傳與女星朱慧敏復合，早前他接受東網節目訪問時，稱曾為感情「努力過」，卻辣㷫朱慧敏爆Seed反擊：「謊話連篇！」據知兩人秘密復合三年間，男方經常失蹤並封鎖來電玩「冷暴力」，但同時又向外「報喜」會跟她結婚，最近更「人間蒸發」九個月，終令朱慧敏忍無可忍，站出來撕破其真面目！



2015年初彭懷安（Eddie）向朱慧敏求婚成功，可惜同年因男方捲入偷食風波而分手收場，多年來屢傳復合並多次被拍得有互動，但兩人堅稱只是朋友關係拒認翻撻。



七年感情斬唔斷



日前彭懷安接受東網節目《娛場》訪問，被問到和朱慧敏的關係時，他說：「斬唔斷，好似蓮藕一樣，喺呢七年嘅感情，當中大家都有努力過，最終唔能夠修成正果嘅話，係天意或者係緣分已盡，但我都好感恩有呢段感情出現過，因為所有嘅經歷係成就今日嘅自己。我喺呢兩年先知自己想要咩感情生活，最緊要係做番自己，可以鬧交、可以Sweet，最重要係就算鬧幾大場交都好，你知對方為自己做過啲乜就得啦！」



節目播出後，朱慧敏即在東網Facebook貼文上，兩度爆Seed留言直插彭懷安：「謊話連篇」、「我這一、兩年才知道怎樣的感情？」昨日彭懷安回覆本報，表示知道朱慧敏有留言：「我唔想多作回應，我祝佢幸福快樂！」至於朱慧敏則餘氣未消：「我希望我個名，以後唔好同彭先生有任何關係！」拒絕透露發火原因。

據知兩人秘密復合三年，惜朱慧敏卻過着有男友等於冇男友的日子！知情人士透露，指當年男方出軌，朱慧敏因難以放下兩人多年的感情，加上已達談婚論嫁階段，故最後選擇相信對方並低調復合。惟復合以來，雙方關係未有改善，時有爭吵，男方更開始施展「冷暴力」，間中突然「人間蒸發」玩失蹤，一走了之，並封鎖女方所有來電及訊息，但未幾又再「現身」施軟功，令女方重投懷抱。



曾報喜去年底行禮



直至去年五月，和朱慧敏又再吵大鑊的彭懷安重施故技，封鎖女方所有來電及訊息，並維持至今有九個月之久，也未有交代雙方關係去向如何。在「失蹤」初期，朱慧敏在朋友口中得知，彭懷安四出向朋友們「報喜」，聲稱會在年底於廟宇和她舉行婚禮。雖然她對婚事全不知情，但有感對方再失蹤可能只是一時之氣，故一直耐心等待，但如今「婚期」已過，男方依然零來電拒現身！



面對彭懷安的零交代、不負責任的拖拉態度，不少好友都替朱慧敏不值，認為她多年來浪費青春，故力勸她死心，不要再做「望夫石」，等待浪子回頭。直至最近她的朋友得知彭懷安在《娛場》中，竟聲稱對這段情「曾努力過」來自居，即替她不值並轉告之，才令她終於死心，並「站出來」勇敢留言，以撕破其真面目！



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