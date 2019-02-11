「小丸子哥哥」王友良自爆想結婚

歌手王友良（Ivan）今年留港過年，今天出席了一套日本動畫電影的宣傳，他更聯同相關動畫的演員李礎業（Keni），和非常熱愛動畫人物「小丸子」的譚淇淇（Kiki）到現場，跟觀眾玩遊戲歡度新春。Ivan表示很慶幸去年由年頭忙到年底，到了豬年也一樣，現已全面工作。



踏入豬年，單身的Ivan自爆想結婚：「其實自己真的想快點結婚，但以現在的工作時間，不要說拍拖了，連認識女孩子的時間也沒有，所以雖然有這個新年願望，但好像也有點難實現。」Ivan表示忙着準備兩項投資合共過億的項目，包括在日本靜岡縣興建櫻桃小丸子的主題旅館和在中國興建大型的櫻桃小丸子主題樂園，他說：「這幾年小丸子的業務真的佔據我很多時間，但都是很開心的工作。今年去一些朋友家裏拜年的時候，大家已經不是叫我做Ivan或友良，反而叫我做小丸子哥哥，我都不知怎樣反應。但真的非常高興，大家一直以來都那麼熱愛小丸子。因為2020年就是櫻桃小丸子動畫30周年的大日子，有幾個國際性的聯名活動，都是由我負責，所以接下來在香港的時間還是比較少。」