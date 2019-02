藝人陳凱琳(Grace)雖然已經腹大便便,但仍好活躍,除咗經常出席公開活動賺奶粉錢之外,近日又去咗越南度假。呢日,佢上載喺當地度假屋食早餐嘅相,見淡妝上陣嘅佢精神唔錯,仲以英文留言話:「茄汁~唔該!朝早冇嘢好得過有鮮榨嘅果汁同炒蛋令我想起身!你最喜歡嘅假期早餐又係咩呢?呵呵!」



之後,Grace再上載一張側身照,呢張相就睇得出佢個肚已經好大,目測最少已懷孕七個月!佢甜絲絲留言話:「When he tells you he loves your pregnancy glow(當佢話你知佢喜歡你懷孕嘅時候)」呢個「佢」,好明顯係講緊老公鄭嘉穎啦,網民都話佢兩公婆真係閃到爆呀!