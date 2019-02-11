BAFTA：Rami再獲影帝　《爭寵》掃7獎贏晒

「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）舉行完畢，結果獲12項最多提名的《爭寵》（The Favourite）掃走7獎成為全晚大贏家！其中飾演女王的威尼斯影后Olivia Colman撃敗兩大勁敵格蓮高絲（Glenn Close）與Lady GaGa等勇奪最佳女主角。



除了Olivia之外，同片的麗歌慧絲（Rachel Weisz）亦擊敗同片的奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）獲最佳女配角。此外，影片亦獲年度最佳英國電影、原著劇本以及美術設計等。不過《爭》卻失落最佳導演及電影兩個大獎。Netflix原創電影《羅馬》（Roma）獲最佳電影之餘，導演阿方素古朗（Alfonso Cuaron）亦連奪最佳導演及攝影兩獎，此外，影片亦擊敗日本片《小偷家族》而獲最佳外語片。



至於影帝方面，金球影帝Rami Malek繼金球獎及演員工會獎之後再下一城憑樂隊Queen傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）再獲最佳男主角！影片亦獲最佳音響。Rami上台領獎時大讚英國做音樂出色，亦不忘多謝Queen已故主音Freddie Mercury。





