晒大肚寫真！張珮汶搞Baby Shower宣布佗女

前亞姐張珮汶(Grace、前名張家瑩)佗B已經9個月,臨盆在即嘅佢呢日喺社交網上載同老公一齊影嘅大肚孕照,公布腹中寶寶性別係女仔:「We can’t wait to meet our baby girl soon(我哋好想快啲見到我哋嘅B女)!」



之後,Grace仲上載baby shower嘅相,相中Grace着住桃紅色連身裙,同老公齊齊坐喺梳化上,派對周圍掛滿白色同粉紅色嘅氣球,仲有好多包裝精美嘅粉紅色小蛋糕,成個環境好Sweet!Grace留言:「It is the baby shower for baby 『A』 today!Adrian and I cannot wait to meet our baby girl soon,super excited!(今日係 baby『A』 嘅baby shower!老公同我都急不及待想見到佢,超級興奮!」



另外,前亞姐顏子菲都有晒出合照,仲開心表示:「Baby Shower for baby A coming soon!!Can't wait to meet you my little angel.(為baby A搞Baby Shower,好期待快啲見到小天使呀!)」