美國樂壇盛事格林美音樂獎舉行中,今屆大會向老牌鄉謠天后桃莉芭頓(Dolly Parton)致敬,更找來幾位樂壇紅人包括Miley Cyrus、Katy Perry以及組合Little Big Town等表演與桃麗合唱多首名曲包括《Jolene》以及電影《朝九晚五》(9 to 5)同名主題曲。



此外,之前已獲獎的Lady GaGa再下一城憑歌曲獲最佳視覺媒體歌曲。此外,她亦憑另一歌曲《Joanne (Where Do You Think You’re Goin?)》而獲最佳流行歌手。而她亦有份表演唱出得獎名曲《Shallow》,不過由於畢利谷巴(Bradley Cooper)身在英國BAFTA而缺席未能與GaGa同場演出,找來有份創作的Mark Ronson代為合唱。而另一天后Cardi B亦有擔任表演嘉賓。