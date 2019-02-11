深度剖析三大必睇位！張家輝有冇死最懸疑

到底張家輝有冇死？喺英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》入面留下無限伏線，《廉》片每一幕精心布局，成為大家茶餘飯後話題，而以下呢幾幕經典場口，有笑、有驚嚇、有懸疑……不過睇呢段文之前，真係要諗諗買飛入場未，因為內藏嚴重劇透，慎入！



林嘉欣嚇鬼勁詭異



身為ICAC嘅林嘉欣，為追證人張家輝返香港作供，真係追到天腳底，飛到澳洲苦苦哀纏。當中一幕家輝喺家中轉身，突然見到嘉欣鬼魅般出現，唔只家輝嚇親，連觀眾亦嚇到心都離埋。點解嘉欣要咁鬼祟嚇家輝？唔光明正大撳鐘仔搵佢，呢幕一定要入場睇喇！



陳炳銓揸Uber放笑彈



冇錯，《廉》片有呢位人兄嘅搞笑演出，的確紓緩唔少緊張氣氛，呢位人兄係邊個？咪就係做Uber司機嘅陳炳銓。雖然佢主要嘅戲份唔多，但兩個場口舉足輕重，先有劉青雲Call佢架車套出邊兩個係主要涉案人；後再有陳炳銓入ICAC飲咖啡，一秒做出超誇張淆底表情，佢拋出一句：「我揸Uber咋，唔關我事呀！」睇到觀眾笑到咔咔聲。



張家輝「死」兩次



到底邊個係大老虎，神又係張家輝鬼又係張家輝？《廉》片煙幕處處，睇到人手心冒汗。Last一幕，雪山上「死」過一次嘅家輝返番香港大屋，仲好溫馨咁同個女玩捉伊人，點知個女一時貪玩推咗家輝落泳池，之後搞到家輝心臟病發…到底家輝最後有冇死到，而戲中佢老婆話家輝乜都買兩份喎，到底又係咪有兩個張家輝？真係要續集先可以逐步揭開謎底。



《廉》大年初六單日票房為255萬，而截至今日初七中午十二時，《廉》累積票房高達2,106萬，走勢持續凌厲！