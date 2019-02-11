格林美：《星戰》男星獲大獎　GaGa捧3獎

國際樂壇盛事、第61屆格林美音樂獎舉行完畢，結果《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story）黑人男星Donald Glover爆大冷勇奪年度歌曲及作曲等大獎而成為大贏家！



因拒絕大會表演的Donald最終缺席埋頒獎禮，他以Childish Gambino名義做歌手，結果一擊即中，憑歌曲《This Is America》獲年度作曲大獎，成為史上首位Hip-hop歌手獲此獎！之後再擊敗眾勁敵Cardi B、Drake、Lady GaGa以及Kendrick Lamar等捧走年度歌曲。較早前他已憑歌曲獲年度音樂錄影帶獎及最佳饒舌歌手。



而獲5獎提名的百變天后Lady GaGa亦不負眾望，先後捧走最佳流行合唱/組合演出獎、最佳流行歌手以及最佳視覺媒體歌曲3獎。此外，女歌手Kacey Musgraves就憑《Golden Hour》獲年度大碟獎，加拿大天王Drake憑歌曲《God’s Plan》而獲最佳饒舌音樂歌曲獎，Cardi B則獲最佳饒舌音樂大碟。而新人王Dua Lipa亦捧走最佳新人及最佳跳舞錄音、Beyoce夫婦以The Carters名義獲最佳Urban Contemporary大碟獎，而Ariana Grande就獲最佳流行大碟，不過她們缺席頒獎禮。





第61屆格林美音樂獎部分得獎名單：



年度大碟：《Golden Hour》 （Kacey Musgraves）

年度歌曲：《This Is America》（Childish Gambino）

最佳新人：Dua Lipa

最佳饒舌音樂大碟：《Invasion of Privacy》（Cardi B）

最佳R&B大碟：《H.E.R. 》（H.E.R.）

年度歌曲：《This Is America》（Donald Glover與Ludwig Goransson）

最佳流行合唱／組合：《Shallow》（Lady GaGa與畢利谷巴）

最佳饒舌歌曲：《King's Dead》（Kendrick Lamar）

《Bubblin》（Anderson .Paak）

最佳搖滾歌曲：《When Bad Does Good》（Chris Cornell）

最佳流行大碟：《Sweetener》（Ariana Grande）

最佳獨唱歌手：《Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) 》（Lady GaGa）