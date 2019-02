格林美：《星戰》男星獲大獎　GaGa捧3獎

國際樂壇盛事、第61屆格林美音樂獎舉行完畢,結果《韓索羅:星球大戰外傳》(Solo: A Star Wars Story)黑人男星Donald Glover爆大冷勇奪年度歌曲及作曲等大獎而成為大贏家!



因拒絕大會表演的Donald最終缺席埋頒獎禮,他以Childish Gambino名義做歌手,結果一擊即中,憑歌曲《This Is America》獲年度作曲大獎,成為史上首位Hip-hop歌手獲此獎!之後再擊敗眾勁敵Cardi B、Drake、Lady GaGa以及Kendrick Lamar等捧走年度歌曲。較早前他已憑歌曲獲年度音樂錄影帶獎及最佳饒舌歌手。



而獲5獎提名的百變天后Lady GaGa亦不負眾望,先後捧走最佳流行合唱/組合演出獎、最佳流行歌手以及最佳視覺媒體歌曲3獎。此外,女歌手Kacey Musgraves就憑《Golden Hour》獲年度大碟獎,加拿大天王Drake憑歌曲《God’s Plan》而獲最佳饒舌音樂歌曲獎,Cardi B則獲最佳饒舌音樂大碟。而新人王Dua Lipa亦捧走最佳新人及最佳跳舞錄音、Beyoce夫婦以The Carters名義獲最佳Urban Contemporary大碟獎,而Ariana Grande就獲最佳流行大碟,不過她們缺席頒獎禮。





第61屆格林美音樂獎部分得獎名單:



年度大碟:《Golden Hour》 (Kacey Musgraves)

年度歌曲:《This Is America》(Childish Gambino)

最佳新人:Dua Lipa

最佳饒舌音樂大碟:《Invasion of Privacy》(Cardi B)

最佳R&B大碟:《H.E.R. 》(H.E.R.)

年度歌曲:《This Is America》(Donald Glover與Ludwig Goransson)

最佳流行合唱/組合:《Shallow》(Lady GaGa與畢利谷巴)

最佳饒舌歌曲:《King's Dead》(Kendrick Lamar)

《Bubblin》(Anderson .Paak)

最佳搖滾歌曲:《When Bad Does Good》(Chris Cornell)

最佳流行大碟:《Sweetener》(Ariana Grande)

最佳獨唱歌手:《Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) 》(Lady GaGa)