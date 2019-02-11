一拳打落太太度！黃澤鋒話生女係報應

藝人黃澤鋒早前宣布現年52歲的太太陳麗麗懷孕，兩人今日接受電台訪問，澤鋒表示太太現佗B女四個月，預產期為七月底。問到心情，他坦言每日都不同：「佢佗四個月就等於我佗四個月咁，每日都有新感覺，之前仲講笑，話佢個肚都唔係好覺，只係似肥咗，呢個星期就好覺。我依家會瞓埋一邊，因為我好反瞓，試過一拳打埋去太太度，聽到佢嗌救命，嚇死我。」



認定囡囡做運動員



他直言十分期待，又不時胡思亂想，計劃女兒未來：「希望搵多啲錢，因為小朋友出世好多未知之數，我覺得最重要係呢段時間唔好病，怕傳染老婆。我又會諗好多奇怪問題，小朋友未出世就諗定要買保險畀小朋友將來讀書，如果我死咗，佢至少都可以讀到大學，我又諗要佢做運動員，因為自律性高啲。」



平時對女學員好惡



問到知道是女兒的心情如何？澤鋒坦言沒所謂，陳麗麗笑言：「佢話生女係報應，因為佢做教練時對女學員好惡，自己嘅女就唔知點教，要畀人教。」黃澤鋒自言其母也是四十多歲高齡才生下他，當時生活環境惡劣，深感父母的辛苦與偉大：「我哋五十幾歲都仲有小朋友，真係夫復何求，多謝上天喺豬年賜我呢個福氣。」



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