肖狗運氣佳！蔡卓妍過年晒冷贏幾千

藝人蔡卓妍（阿Sa）出席化妝品牌活動，亦是農曆新年後首日開工，她稱之前堪輿學家李丞責指她最宜初七開工，更自爆為出席這次活動而食了兩日蔬菜減肥。阿Sa即場分享打扮心得：「唔好着得太性感，露太多會弄巧反拙，最好係真性情。」



活動後阿Sa接受訪問，她指聽李丞責講屬狗人士今年運程不俗、樣樣都好，問可是就快嫁人？她笑言：「真係冇問喎！其實係我阿媽幫我問流年啫。」她表示過年攰過開工，日日都出街，現想有幾天好好在家休息。問到是否忙於拜年見家長？她說：「唔關事，係太多朋友！（新年可有斬獲？）好好呀，喺老闆（楊受成）屋企玩魚蝦蟹贏最多，佢放6粒骰落去擺明派錢，咁梗係晒冷啦，贏咗幾千蚊。」



提到阿Sa主演的英皇電影《非分熟女》入圍大阪及荷蘭電影節，她表示非常開心，但未知會否出席，不過笑言去大阪都好，可以順道大吃大喝。講到金像獎亦將公布入圍名單，她稱一切隨緣。而情人節將至，阿Sa指未準備好禮物，問到當日會否開工？她說：「有工開都係日頭啫。」



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