薛家燕問係咪處女？吳業坤答：你攞唔到喇

藝人薛家燕與一眾歌手吳業坤、連詩雅（Shiga）、菊梓喬、王梓軒、Super Girls隊長Aka（趙慧珊）等戴祖儀等現身新城電台的新春團拜活動，着到成身紅噹噹的家燕姐主持醒獅儀式，Sharp醒！坤坤率先享齊人之福，與兩位誹聞女友家燕姐及Aka合照，表現風騷，當中Aka大病初愈，脫離甲型流感魔爪。



坤坤孖家燕姐、王梓軒受訪，當取笑王梓軒做了坤坤及家燕的電燈膽時，他即連番3次大嗌坤坤做「Uncle」拜年，即刻被家燕截停笑問：「咩Uncle？佢（坤坤）都唔敢亂嚟！」坤坤抵死回應，要結束關係：「唔敢亂嚟！要好似我首新歌咁《和懷念講再見》，依家清醒晒！」王梓軒追問：「上年呢個時候仲如火如荼咁拍緊賀年節目，知自己冇機會先清醒？」坤坤解釋：「係要尊敬，唔再迷戀同貪戀。」大放笑彈認真爆笑！



撞正王梓軒音樂劇公演



家燕姐則大爆今年派利是用了7萬元，單計今日一朝已派發百幾封，唔夠派到要返屋企再拎利是，認真誇張！此言一出，坤坤嚇到即刻後退一步，王梓軒取笑坤坤：「要追家燕姐你就知點做。」坤坤口窒窒話：「我交稅都冇咁多！」隨即問是否要派利是給家燕姐，家燕姐就話當然要：「係敬老！我啲利是封係印咗我個樣，好多人都話係旺樣。」



講到坤坤將於4月中再開紅館騷，原來同日王梓軒的音樂劇首日公演，二人隨即上演爭家燕姐戲碼，力邀她出席，爭辯一輪後王梓軒得悉坤坤暫定開一場就決定大方「割愛」，家燕姐表明坤坤要先向大女石祐珊度期，繼而勉勵他：「要加緊練習、勤力啲、謙虛啲、唔好咁留意唇膏印、專心啲！」坤坤亦打趣話不會被女色迷惑，家燕姐追問他是否「處女」（第一次開個唱）？坤坤大笑否認：「唔係啦！你攞唔到㗎喇！」笑翻全場！