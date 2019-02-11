白宇搶飯碗做大廚　謝霆鋒嚇親！

在內地節目《鋒味》第十一集，主理人謝霆鋒同內地藝人白宇到西安搵食。由於白宇係西安人，所以佢反客為主做導遊，帶霆鋒周圍飲飲食食，仲搶埋霆鋒飯碗變身「大廚」，炮製咗個「暗黑料理」畀真正嘅大廚Chef Nic歎！



話明係反客為主，白宇一出場就化身導遊，由於秦朝曾定都西安，所以白宇就話想霆鋒嚟到要有「一見鍾秦」嘅感覺。見到霆鋒，白宇就自爆話細細個就好鍾意霆鋒，仲話對佢嘅歌滾瓜爛熟。去到大秦文化飯店，霆鋒同白宇一齊換上套古裝，穿越成為古代人，仲互相鞠躬行禮，之後白宇就開始滔滔不絕咁講解美食背後嘅故事，邊食邊聽古仔嘅霆鋒話：「講解讓食物吃起來更美味。」喺白宇嘅帶團下，霆鋒亦都食咗去到西安一定試嘅「饃夾肉」同「粉湯羊血」，除此之外，白宇仲教霆鋒陝西話，霆鋒更加活學活用，即席喺麵館大派用場。之後，白宇就開始為霆鋒下廚，佢用油潑辣子、醪糟、酸奶、士多啤梨肉整成雪糕，食材組合「騎呢」，食到霆鋒好矛盾，佢話：「一會很怪、但一會又覺得很好吃。」



每一集霆鋒都會去到當地人屋企為佢哋煮餐飯，今次佢哋就去到旅遊巴售票員嘅屋企。下廚前，霆鋒同白宇搭旅遊專線同售票員見面，短短幾分鐘時間，售票員深入淺出講起西安文化，令霆鋒讚嘆：「他那份對自己職業的熱愛，很讓人感動。」正值新年，霆鋒為售票員一家人準備咗新年菜式：融入‪西安嘅味道‬，寓意風生水起嘅「撈起」，一家人圍埋食團年飯，令家味、年味、團圓味。