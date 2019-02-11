開Live晒獎脫嫌！連詩雅估人點整唔見獎

歌手連詩雅（Shiga）出席新城電台的新春團拜活動，講到近日被捲入棄獎風波成嫌疑人物，昨日終於與新人獎座自拍的她，再次重申「兇手」不是自己，又指當日剛落機就收到四方八面的好友查詢兼洗版，她搞笑指差點認不到當年得獎時的自己，她說：「一睇就睇到圖先、冇留意文字，當年齊蔭同埋可能興濃妝，之後就見到個獎同一堆高踭鞋，再了解先知可能有人掉咗個獎，就即刻打番去公司叫佢哋影張相Post上網，因為第二日要開工趕唔切返去自拍。」不過她無奈指即使有相為證，有網民都繼續有疑問：「有留言問我係咪2013年影定依家先Post，雖然我係有Keep住2013年影嘅相，但張相真係新影，所以尋日即刻返公司自拍、再開Live再證明個獎係我。（私下有同朋友緝兇？）冇，有啲歌手都唔喺香港，過咗咁耐都冇聯絡，我淨係同雨僑有傾偈，不過同羅力威唔熟，自己都冇特別深究，總之唔係我啦！」她又表示獎座是值得珍藏，但可能不是每個人的屋企都有咁多位擺獎：「不過可以處理得好啲，亦有諗過會唔會嗰個人畀人攞咗又掉咗唔知，我估㗎咋，我就選擇擺公司，統一啲。」



趕拍無綫劇



事隔一年終派新歌《孤身走》的Shiga表示好感動，更是首唱劇歌：「仲係一個新嘗試唱中國味道嘅歌。（想之後再接再厲？）希望，不過要等公司安排。」目前趕拍無綫劇集《致所有愛過的人》的她預計要拍至3月底，當中有獻出螢幕初吻給「秦博士」馬貫東：「拍之前都有啲緊張，準備好漱口水，不過都唔係好激烈，始終有電視尺度。」再爆有另一場較大膽的場景，就是要扮剛完成床上戲：「佢裸上身，我就要挨落去，有肌膚之親仲緊張！」



