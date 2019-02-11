【回答我可不可…】古天樂豬年唱多啲歌

影帝古天樂（古仔）出席時代廣場舉行的「金龍醒獅賀新歲」活動，期間為金龍及醒獅點睛，又獲小朋友送上皇冠及金咪，寓意他繼續於娛樂圈稱王稱霸及繼續唱好歌。古仔受訪是被問到豬年是否多唱歌？他說：「私下唱多啲，錄歌就未打算。（有冇成廿年冇出碟？）都有成十幾年，不過真係冇乜興趣，依家拍戲忙啲！」有幾部電影在手的他，透露其中一部動作片將出埠拍攝，稍後要飛緬甸及西班牙取景一個月，完成後便緊接開拍另一部電影《尋秦記》，問到有傷患的他，於西班牙外景可需應付動作？他說：「要打，都打咗一輪，由舊年12月到依家，仲有要去鬧市拍槍戰同直升機場面。」眼見古仔頸部位置貼上膠布，他透露早前接受頸骨手術後，醫生建議他貼上去疤膠布半年，故新片也特別加插他槍傷導致頸部受傷戲份作連戲。



問到農曆年可有發新年財？他指只是𢭃利是和跟父母四出拜年，雖然長輩沒有催婚，但就不停與他合照：「每年去7、8個親戚度，但去到就成十幾廿人，之後就影相，普通又影一張、派利是影一張、自拍又影、𢭃利是同寶麗來都影，一個人最少影5張，仲要簽埋名，搞搞吓成粒幾兩粒鐘，冇時間講其他嘢。」



而身為演藝人協會會長的他，透露協會將推出手機app幫助業內人士，現正進行內部測試，預計於春茗時公布詳情，程式內除了介紹演藝人資料、專長，藝人們亦可上載自拍片段，公眾人士也可留言，電影公司及廣告客戶也可透過程式找適合藝人合作，增加互動化。



