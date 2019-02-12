投入真感情！郭富城演花甲爸爸冇偶像包袱

天王郭富城在過去一年忙於當人夫及爸爸角色，但工作量未有因此減少，電影更是一部接一部，未來將有4部作品相繼上映，其中一套城城為支持美國華裔新導演，花了不少時間在美國約紐拍攝，他謂：「今次演戲嘅對手係苗苗，係演我個女，而我就係做一個60歲嘅爸爸。」一向愛美的城城為電影不介意演自己真實年齡還要大的角色，他謂：「成套戲我係以一個老嘅狀態去演，入面講父女之間嘅感情，我過去好少拍父女嘅戲，個故事係美國發生，透視一個華人喺美國生活嘅點滴同感情世界。」現實中有寶貝女兒Chantelle，城城今次演父女戲，可以投入好多真實感覺？城城笑言：「都係呀，係慈父上身。」



城城亦提到另一齣電影《秘密房客》，都是在外地取景，他謂：「我演出嘅部分全部係韓國拍攝，戲入面同一個自己好喜歡嘅演員段奕宏合作。」段奕宏是內地演員，剛在第55屆金馬獎奪得「最佳男主角」，兩位影帝級在戲內切磋，城城謂：「第一次同佢合作，極度有火花，女主角係許瑋甯，仲有兩個童星一個15歲同13歲嘅榮梓杉，我係演一個性格極之偏激嘅人，係未嘗試過，所以好開心試到唔同嘅嘢，而成個拍攝團隊都係好有分量，係好難得嘅一次合作。」

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