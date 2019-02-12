InJun做嘉賓！酒井法子生日會搵Fans錢

年初在微博留言跟粉絲拜年時，因附有支付寶以及銀聯卡的支付連結，搞到內地網民聯想到以拜年之名公開搵粉絲錢，被大鬧是「國際乞丐」的日本女歌手酒井法子，近日已收拾心情，昨日在東京淺草舉行生活派對，與粉絲歡聚。



本月14日48歲牛一的酒井法子昨日舉行《Noriko Sakai Special Birthday Event》生日派對，每位入場費9,000日圓（約640港元），獲180名來自內地、台灣等粉絲參加，共吸金11萬5,200港元。活動有對話環節、迷你騷及猜謎遊戲，酒井全程與粉絲近距離接觸。韓國男團大國男兒成員InJun擔任演出嘉賓獻唱，期間，大會送上生日蛋糕為酒井提早慶生，酒井為感激粉絲，與粉絲大合照留念。



而接着下來，酒井預定演出多場Dinner騷，3月15至17日她會在台灣舉行「台灣好！頂樂秀」的Dinner騷，分別在台北、台中及高雄舉行三場演出，而香港見面會暫定7月13日舉行。5月5日則在東京舉行另一場Dinner騷，收費23,000萬日圓（1,630港元）。



---------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

