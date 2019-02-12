【Wrong阿TAG】汪明荃TAG錯趙雅芝做邊個？

汪明荃（阿姐）完成無綫年初一賀年節目後，就同老公羅家英以及一班朋友飛去日本旅行。尋日話咁快又返咗香港出席酒會，再同一班老友飯敍。豐富節目排到密麻麻，生活非常多姿多彩。



尋日趙雅芝同老公黃錦燊趁住初七人日請一班朋友食飯，阿姐留言話出席好友包括：

Gigi（黃淑儀）Liza Sharon盼盼（楊盼盼）、Jesicca、Melvin（黃錦燊） Angie（趙雅芝） Wesley（黃愷傑，趙雅芝子）麥振鴻、秋婷、小麥。其中趙雅芝阿仔黃愷傑嘅靚仔樣勁吸晴。



阿姐飯後Post咗大合照上自己嘅社交網站，有網民發現呢個組合係當年《倚天屠龍記》四位女角，勾起咗大家嘅集體回憶呀！阿姐仲使出看家本領「汪阿TAG」，為黃錦燊等「TAG」上英文名，非常清晰呀！但細心睇吓，發現阿姐有幾張相並唔係「親筆TAG」，而係用電腦Tag，錯將趙雅芝Tag咗做韓馬利。咁樣睇嚟，汪阿TAG應該係史上最偉大名最穩陣嘅Tag人發明！

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