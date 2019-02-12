崔真實女兒患紅斑狼瘡　暴肥22磅自嘲似怪物

韓星崔真實與前夫趙成珉先後於2008年及2013年自殺身亡，留下一對子女崔煥熙及崔準熙由外婆撫養。前年崔準熙聲稱遭外婆虐待而驚動警方，又要求與外婆脫離關係，警方調查後證實崔準熙並沒有被外婆虐待。



而一直想投身演藝圈的崔準熙，昨日在YouTube上傳短片自我介紹，自言是一名平凡的17歲（韓國歲數）高中生，亦是崔真實的女兒，又自爆患上紅斑狼瘡症，過去兩個月也在抗病，十分辛苦。



她表示紅斑狼瘡症是自身免疫系統出現問題的疾病，很難根治，幸有好轉並於昨日退院。她亦有介紹紅斑狼瘡症會令人全身腫脹，連走路也有困難，體重在一至兩周內暴增了10公斤（約22磅），又指如果患有皮膚病的人再出現紅斑，便會皮膚破損，她又自嘲似怪物一樣，每次照鏡都自尊心受創，她又問自己為何會得上這種像怪物一樣的病，雖然她表示目前還未完全治好，但正在康復中。



此外，崔準熙表示見到有網民留言問她有沒有男友，她亦在短片中答說已有一位交往了十個月的男友。崔準熙其後再上傳第二段影片並與男友一同亮相。