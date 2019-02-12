電梯鬥戲！陳家樂Freestyle變笑片

藝人陳家樂有份參與英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》演出，雖然戲份一般，但有幸扮演影帝劉青雲下屬，兼且對手戲不少，家樂亦大感榮幸。談到首次接拍賀歲片，家樂謂：「其中一場戲講我哋幾個廉政調查員去拉人，導演麥兆輝安排我哋喺升降機內，企喺青雲身後，講明鏡頭個個都見到，但又冇講明要我哋點演，希望我哋感受吓氣氛自己決定點做。可能大家都有啲壓力，個個都想做好啲突出自己，於是有人扮玩手機、有人扮托眼鏡，亦有人呼吸好急速，青雲忍唔住擰轉頭問我哋究竟喺度搞乜，麥導就問我哋點解搞到好似拍笑片一樣！」



台前幕後完成該場戲份後，即由輕鬆「轉Tone」到嚴肅兼緊張，家樂說：「因為緊接就拍爆炸戲嘞，大家都親身上陣，知道一爆就會爆好多嘢出嚟，當然亦有一定嘅危險性，所以大家好認真去試位，好彩最終順利完成。希望今次嘅表演令麥導滿意，遲啲開第二、三集嘅時候都會記得我哋成班人，可以畀我哋繼續『連戲』，有得再同幾位影帝、影后交手。」



《廉》年初七全日票房達122萬，截至今日中午12時，累積票房則高達2,225萬，走勢持續凌厲！



