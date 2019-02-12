李施嬅38歲生日雙喜臨門　姊妹聚首嘈到癲

今日38歲生日嘅李施嬅尋日獲好姊妹包括胡定欣、胡蓓蔚、姚子羚、黃智雯、趙希洛及「電燈膽」單立文為佢慶祝！壽星女今年仲雙喜臨門添，因為佢早前憑加拿大劇集《Blood And Water》（《血與水》）獲得「2019年加拿大銀幕獎」（2019 Canadian Screen Awards）女配角提名，個個都預祝佢可以再次揚威國際呀！



收花又收蛋糕嘅施嬅喺Instagram上載合照，留言：「今年好特別，因有你們同我分享我的喜悅，為我打氣。也有我戲裡（裏）面的角色Michelle到場！ love you guys to the moon and back」原來佢哋為施嬅準備咗個女殺手Michelle公仔牌，真係好有心思！趙希洛仲整咗啲Cupcake到賀，但點知發生悲劇爛晒，不過最後佢哋都有照食嘅！



除咗唱生日歌外，佢哋離場時喺商場度仲High爆尖叫，嘈到拆天，搞到施嬅都笑言：「好低能呀！」網民都祝佢生日快樂，希望佢可以再下一城呀！



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