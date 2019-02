李施嬅38歲生日雙喜臨門　姊妹聚首嘈到癲

今日38歲生日嘅李施嬅尋日獲好姊妹包括胡定欣、胡蓓蔚、姚子羚、黃智雯、趙希洛及「電燈膽」單立文為佢慶祝!壽星女今年仲雙喜臨門添,因為佢早前憑加拿大劇集《Blood And Water》(《血與水》)獲得「2019年加拿大銀幕獎」(2019 Canadian Screen Awards)女配角提名,個個都預祝佢可以再次揚威國際呀!



收花又收蛋糕嘅施嬅喺Instagram上載合照,留言:「今年好特別,因有你們同我分享我的喜悅,為我打氣。也有我戲裡(裏)面的角色Michelle到場! love you guys to the moon and back」原來佢哋為施嬅準備咗個女殺手Michelle公仔牌,真係好有心思!趙希洛仲整咗啲Cupcake到賀,但點知發生悲劇爛晒,不過最後佢哋都有照食嘅!



除咗唱生日歌外,佢哋離場時喺商場度仲High爆尖叫,嘈到拆天,搞到施嬅都笑言:「好低能呀!」網民都祝佢生日快樂,希望佢可以再下一城呀!



----------------------------

東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!

https://bit.ly/2JjSVcr