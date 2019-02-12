有冇搞錯　AKB贏濱崎步奪百大歌姬銷量No.1

日本TBS電視台昨晚播映4小時節目《歌之Golden Hit~昭和‧平成之歷代歌姬Best100~》，倒數日本歷代百大女歌手的細碟銷量排行榜，由內田有紀、堺正章、宮迫博之擔任司儀。



結果，百大最高細碟銷量女歌手No.1是日本女團AKB48，以5211.6萬張唱片銷量撼贏樂壇天后濱崎步的2149.3萬張，而且大幅抛離步姐。數字公布後，不少樂迷都替步姐不值，指AKB48的唱片銷量勁是靠《人氣總選》及握手會等活動促銷，粉絲為取得投票及握手會表格，才大量購入唱片，令AKB48的唱片銷量勁賣，《人氣總選》及握手會完結後，粉絲便將大批唱片當垃圾棄置，並非為聽歌而購買，實力絕對不及步姐。



而當晚節目邀請了組合TRF演唱，一向是TRF超級粉絲的內田有紀勁開心，TRF演唱時更手舞足蹈，其後更激動得眼濕濕。



日本歷代歌姬十大細碟銷量榜

1.AKB48 5211.6萬張

2.濱崎步 2149.3萬張

3.ZARD 1773.2萬張

4.安室奈美惠 1768.7萬張

5.乃木坂46 1567.6萬張

6.松田聖子 1550.1萬張

7.宇多田光 1549.4萬張

8.DREAMS COME TRUE 1511萬張

9.Morning娘 1396.9萬張

10.globe 1333.5萬張

