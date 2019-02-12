阿Sa衝金像影后　周潤發郭富城同戲爭影帝

《第38屆香港電影金像獎》今日公布入圍名單，有份角逐影后寶座的有《非分熟女》蔡卓妍（阿Sa）、《無雙》張靜初、《非同凡響》余香凝、《淪落人》Crisel Consunji及率先獲得《第25屆香港電影評論學會大獎》影后殊榮的《三夫》大陸演員曾美慧孜。



第三度入圍的阿Sa表示：「可以成為Best 5之一，已經好叻喇！哈哈哈！攞獎就真係隨緣啦，我覺得觀眾鍾意套戲係最緊要嘅。多謝有份投呢個角色一票嘅評委，多謝大家！多謝大家！好開心可以入圍，我覺得入咗圍已經係一個好大鼓舞，即係5個提名咋喎，而自己可以係其中一個，已經係一個好大嘅肯定！」



而影帝方面，有《無雙》周潤發和郭富城、《逆流大叔》吳鎮宇、《淪落人》黃秋生及《翠絲》姜皓文。鎮宇接受東網訪問，對於與老友秋生一同角逐影帝感開心：「恭喜發財呀！我梗係支持金像獎同本土電影，到時會出席呢個盛會。（同片胡定欣都入圍新演員！）我梗係睇好同支持佢啦！」而首次入圍金像影帝的姜皓文（黑仔）則謂：「好緊張，因為內地拍緊戲，心情係加倍肉緊，覺得好幸福同僥倖，我有呢個提名夠㗎啦！」隨即有網民留言指黑仔陪跑：「姜皓文在翠絲裏沒壓的住惠英紅，估計陪跑的可能性大。」而黑仔亦有大方回應對方：「有幸參與已經很滿足了！陪跑也是榮幸的。」不過之後黑仔又再刪除留言。



秋生今次是第五次提名金像獎，而已兩度奪得金像影帝的他受訪時謂：「吓！咩！得呀？入咗圍呀？入圍啫！又唔係攞獎，恭喜得咁早！你買六合彩都唔會夜晚食餐一萬蚊嘅飯慶祝啦係咪呀！中咗先講啦！」說到與老友一起角逐，他謂：「入圍啫！又唔係攞獎，中獎再講啦！」