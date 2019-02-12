心情勁興奮！周潤發睇好爆出三影帝

曾先後獲得三次金像獎影帝的周潤發，今次憑電影《無雙》躋身金像獎影帝五強，受訪時不諱言表示已有好多年沒有提名，故現時心情份外高興，更謂：「我對其他對手同自己都有信心，我都做得好好，攞獎可以有雙影帝，今年可能有三影帝添！（點慶祝？）依家食緊雞尾包喎！」談到同片的張靜初亦有份角逐影后，發哥直言其角色難度高，一人分飾多個角色，故對其封后信心十足：「一定係佢啦！（咁真係想雙影帝？）其實都心情矛盾，總之到時我唔使開工就一定會出席頒獎禮。」



發哥又指感到好光榮，他說：「能夠第一次與莊文強導演合作，就得到觀眾以及香港電影金像獎評委會的認可，實屬有幸。今時今日能夠讓我一看就能夠讓我產生觸電感的劇本，確實為數不多，而且我所飾演的是一個虛擬角色，這是更加有挑戰性的一個工作，研究這個角色讓茶飯不思。



他又笑言：「導演實在太看得起我了，又要我打，又要我跑，把我八十代的十八般武藝再拿出來，而且比當年更出色，所以我必須再次感謝導演，還有監製黃斌，因為他倆使我更了解自己。至於我個人能否贏獎，那就要看緣份了，能夠入圍已經是最大的鼓舞。」

