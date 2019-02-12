金像獎有咩心水？毛舜筠睇好黃秋生惠英紅

「第三十八屆香港電影金像獎頒獎禮」將於4月14日假香港文化中心舉行，今午舉行記者會公布入圍名單，上屆影帝古天樂（古仔）及影后毛舜筠（毛姐）齊齊現身公布名單。今年金像獎繼續與「香港罕見疾病聯盟」合作，邀來毛姐、余文樂、楊千嬅、謝安琪及郭富城等參與拍攝短片作出呼籲，片段被安排於盛會當晚播放。



毛姐表示下周將參與短片的拍攝工作，談起跟她同場的小孩遭遇，她不禁眼濕濕：「佢係家貧嘅小朋友，父母冇乜機會食肉。拍攝時，我會睇住佢親手煮一餐飯畀雙親食，聽吓佢講感受，成件事好感動。」



談到今年影帝、后入圍名單，她起初不肯講「心水」，及後才表示：「女方表現好平均，而黃秋生喺《淪落人》嘅演出令我睇到又喊又笑，佢真係冇得輸！（配角呢？）梗係揀同我同公司嘅惠英紅啦，好出色！（你到時會否出席盛會？）一定會嘅。」



毛姐今日打扮得一身貴氣，原來她所配戴的珠寶首飾，全由英皇珠寶贊助。她身穿簡潔又高貴的黑西裝亮相，還配戴了Nuò by Cindy Yeung高級珠寶「睿念」系列的鑽石項鏈、耳環、戒指及手鐲，展現出和諧莊重、大器之美，與她時尚大方的氣質完全脗合。系列鑽石共重約35卡，總值超過港幣150萬。