祖兒變落湯雞　觀眾笑爆肚

天后容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）早前參加內地綜藝節目《沒想到吧》，節目中祖兒笑料百出兼經常甩漏，阿Sa憑古靈精怪指揮，竟然帶領女子組贏得全場最高分。該集節目分開男女子組進行遊戲大決戰，其中環節「雨具大作戰」，若接錯歌詞便有可能會受到淋水懲罰，而各藝人枱前會彈出另類道具可以「擋水」，包括：荷葉、扇、穿窿遮等，期間祖兒和阿Sa積極搶接歌詞，接錯歌詞後，手忙腳亂的祖兒拎到的擋水道具原來係一把爛遮，於是她直接放棄，索性被水兜頭淋，濕晒的祖兒，還自娛說；「我喜歡水，這樣很美。」然後就對住鏡頭不停擺甫士，令觀眾笑爆肚。而在「動作KTV」遊戲環節中，要求唱到指定歌詞時要用動作代替，一開始時祖兒失誤沒有做動作，照唱出指定歌詞，她竟然好誠實承認有誤，吸取教訓後，每當唱到句與句之間的空位，佢就會大嗌：「前面小心！」在她的「機智」帶領之下，隊員終獲得最後勝利。



阿Sa騎呢指揮



到「看我來指揮」的環節，阿Sa擔任女子組指揮官，祖兒、王祖藍等隊員在其他音樂干擾下，除了看着阿Sa的指揮要唱啱拍子外，還要根據歌詞含義自創手語，為隊員提示歌詞，甚有難度，例如雙手向上，就是「向着天空拜一拜」、搖頭就代表「別想不開」，最後，女子隊憑着阿Sa騎呢而有效的指揮，為團隊奪得全場最高分。



另外，由陳喬恩和陳曉主演的內地電視劇《獨孤皇后》的主題曲《戎對妝》由祖兒主唱，周五（15日）便正式上線，向來笑料百出兼經常甩漏嘅祖兒今次依然keep住一貫風格，引得全場爆笑；而阿Sa憑住古靈精怪嘅指揮，帶領住女子組贏得全場最高分。