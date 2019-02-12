TWICE師妹　ITZY今日出道目標捧新人獎

韓國JYP事務所旗下新人女團ITZY今日推出出道碟《DALLA DALLA》，並於今午在首爾龍山區舉行出道騷，她們是JYP於2015年推出女團TWICE之後，相隔4年再推出新女團，除了TWICE之外，曾是JYP旗下的女團Wonder Girls和miss A都曾在韓國大紅，所以ITZY從出道前開始便備受注目。



ITZY分別由曾參加SBS選秀節目《The Fan》的藝智、在《MIX NINE》中以第一名出線的柳真、曾參加《SIXTEEN》的舞技擔當彩鈴、曾亮相《Stray Kids》的俞娜和JYP的秘密武器LiA，其中彩鈴是IZ*ONE成員李彩演的妹妹，她就指想到可以和姐姐在舞台想見面，覺得既興奮又開心，而家人都有為她感到高興，又指家人在她辛苦時一直在她身邊，總是支持她和為她打氣，談到與同門前輩TWICE的不同之處，她就說：「TWICE前輩們是可愛和美麗，我們就比較型格，還有年輕魅力。」



藝智指從小便喜歡Wonder Girls和miss A，開始學她們的舞蹈，希望能成為像前輩一樣的人，而前輩們是因為擁有多樣化的魅力而獲得大眾愛戴，她們亦會努力從各種魅力呈現給大家看。問到今年的目標，LiA就說：「能夠跟一眾新人競爭感到很光榮，今年的目標是拿到新人獎，之後希望繼續進步，能夠有開演唱會和展開巡唱的機會。」俞娜就希望ITZY能夠成為大家心目中的「2019年之星」。