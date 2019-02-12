整蛋糕甜到漏！黃美棋一句KO男友

藝人黃美棋與有線主播鍾健威（Ray）拍拖三年打風都打唔甩，為咗迎接西方情人節，兩人身穿黃色情侶裝糖黐豆孖住整蛋糕。期間更情深互餵對方，實行「你一啖、我一啖」打情罵俏，旁若無人。兩人對自製蛋糕「情有獨鍾」，往年美棋都親手為Ray炮製生日蛋糕，連兩人去台灣旅行，烘焙店都成必去行程之一。製作蛋糕過程十分繁複，她大讚男友有耐性，比自己更加細心。



今年情人節緊接農曆新年，少不免被親朋戚友「關心」催婚，佢兩個笑說對此已經「免疫」問到如何度過情人節？美棋即時將個波拋畀男友，但Ray卻賣關子表示要保持神秘，仲好肉麻兼骨痹話：「總之唔會虧待你啦！」每逢情人節，唔少情侶都絞盡腦汁為另一半準備禮物，不過二人早就講好大時大節毋須互送禮物，Ray更大呻美棋曾「以本傷人」：「拍拖頭兩年大家都想送對方想要嘅嘢，結果有一年我一次過收到三對鞋，佢好奸茅！跟住佢同我講將來三年都冇禮物，所以當下好開心，之後就有啲失落。」美棋即抵死地補多一句：「因為佢估唔到我係講真㗎！」



美棋透露與男友的價值觀完全唔同，性格卻一拍即合，但偶爾總會有摩擦嘅時候，佢自爆用「一句KO男友」，Ray謂：「美棋有時都會好小朋友，佢只要自認係全世界最小器嘅人就ok啦！即刻冇得拗！」她笑言：「對方就會奈你唔何，冇辦法就會屈服！我經驗所得，千祈唔好咁火爆，必要時放軟姿態，多數最尾都係佢氹番我，但大前提係我唔可以得寸進尺。」



場地：MR. Bake

服裝：I.T @Chocolate