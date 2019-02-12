感謝團隊打造形象　古仔封黑武士最有魅力

藝人古天樂、Angelababy、林家棟、余安安、蘇麗珊、蔡潔、何浩文、林德信、王子涵、王寶葆等晚上到尖沙咀出席香港專業電影攝影師學會周年晚宴，古仔及Baby獲頒攝影師眼中最具魅力男、女演員，《無雙》攝影師關智耀獲頒年度大獎。



古仔很感謝學會頒發獎項：「自己唔敢講係最有魅力，係劇組合作，攝影師好重要，拍出嚟之外，仲有美學、角度、打燈。（覺得自己咩狀態最有魅力？）應該係喺屋企時，冇人見到我，我講咩都得。（有冇試過照鏡覺得自己好靚仔？）如果係咁，可能係有精神病要食藥，我講我自己！（平時鍾唔鍾意照鏡？）麻麻地，屋企好少鏡，因為已經成日睇playback見到自己。（你心目中邊個演員最有魅力？）好多人喺唔同階段都有唔同嘅魅力，通常我都係透過一部電影，加埋個角色，會覺得呢個演員好有魅力，如果你問我，應該係黑武士啦！不過都睇唔到個樣。」



Angelababy想做攝影師



他又透露曾想過做導演，但有前輩指導演應擅長以鏡頭講故事，所以會等自己放下演員身份之後才會去專心揣摩及進修：「未知幾多年之後，始終未來嘅電影世界唔止係我哋依家嘅製作模式，仲要配合科技、特技。」



另外，Baby表示很榮幸得獎，又指自己生小朋友後更愛上攝影及拍片，經常機不離手，笑言也有興趣做攝影師，至於會否做導演？她表示未考慮，暫時先做好演員本份。