Ana R.唔逼囡囡讀書：希望佢健康開心

名模Ana R.及Rosemary出席公司春茗團拜，Ana帶同一對仔女到場，而Rosemary仔仔亦有到場，但沒有影相。Ana透露新年期間喺屋企搞BBQ，一眾好友拜年，好熱鬧。問到新年願望，她說：「最重要開心，同埋可以瞓個好覺，要照顧小朋友，已好耐冇熟睡超過六個鐘。」在旁Rosemary即和應：「係，瞓好少，但只要見到仔仔就會好開心，好享受呢種攰，係一種特別嘅化學作用，自自然然好興奮，老公都係，不過佢依家去咗美國工幹，情人節會返嚟，佢好掛個仔，我每日都會拍片畀佢睇，今日仔仔識翻身，佢睇到好開心。」



Ana囡囡Maya三歲，問到返學有冇壓力？佢話：「我唔會畀壓力亦唔會逼佢，喺美國五歲先要返學，只希望佢健康開心，佢好鍾意唱歌同跳舞。」而工作方面，佢話都好忙，所以要分配好時間，雖然家庭同工作好難平衡到，但都盡力抽時間，依家好多時都會屋企做嘢。而Rosemary亦十分認同，話家人支持最重要，亦感恩身邊好多好友：「我好多朋友都有小朋友，佢哋成日會傳授照顧小朋友嘅智識畀我，又會畀啲小朋友用品及衫我，對我好好。」