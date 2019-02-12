收藏靚「珠」！徐綺雯整紙黏土訓練耐性

名媛徐綺雯（Candy）曾在英國讀書，但她自言是一名傳統女人，十分注重農曆新年的習俗。Candy指每年的新年必定會換新衫，實行「除舊迎新」：「會買啲紅色新嘅內衣褲同新衫，亦都會幫囝囝換埋，紅噹噹夠晒意頭。同埋我都會為囝囝預備唐裝應吓節，而自己亦會着旗袍或者上身着唐裝配以牛仔褲打扮一齊去拜年。」又透露豬年願望可賺到豬籠入水，皆因將會搞珠寶生意，更自爆喜好中式的款式，收藏不少珍珠飾物，其中最貴的更高達6位數字，果然愛「珠」！



向來興趣多多的Candy，近年學習玩紙黏土訓練耐性，只學了兩年的她，已做得似模似樣：「細個好鍾意玩泥膠，會整啲食物好似玩煮飯仔，依家就玩紙黏土。之前我試過整全盒同盆菜畀媽咪，雖然要整好耐，但見佢收到都好開心。其實要整一啲都唔難，只要你有心機同時間絕對做到。（有冇同囝囝Carlton一齊整？）依家佢仲細玩住泥膠先，等佢大個啲再畀佢學，不過佢係有耐性嘅人，相信冇問題。」



雖然兒子Carlton只有兩歲多，但Candy直言已計劃將來會送兒子到瑞士讀書：「依家佢讀緊國際學校，等佢再大啲會畀佢上法文班，為去瑞士讀書做好準備。」她還自言自己不是怪獸媽媽，會讓兒子選擇和溝通 ：「雖然佢細個，但係已經識得聽你講嘢，所以我成日都會同佢傾偈，同埋畀佢自己揀鍾意嘅嘢。」



場地：天空龍吟日本料理

