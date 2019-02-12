10分鐘燒脂三式　Aka教你搣甩肥膏

農曆新年期間賀年美食眾多，而且不是油膩便是煎炸食品，令體重容易上升！組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）自爆過年最愛食蘿蔔糕及年糕，但依然保持苗條身段，究竟女神是怎樣練成？Aka親身示範10分鐘燒脂三式，讓女士們可以放心過肥年！



Aka說：「除咗掌上壓、深蹲同側平板技撐外，其實每日跑5至10分鐘，或者焗桑拿焗出排毒已經可以瘦。對我最快見效，一日做兩次sit-up，每次30下，肚腩仔就消失。」雖然減肥是藝人終身職業，但Aka就認為「肉包骨」最美，繼而公開擇偶條件：「想練多啲肌肉，畀男仔見到我有肉地！我以前鍾意肥肥哋嘅男仔，依家覺得有少少肌肉好charm，唔需要好大隻，見到body有build up過，做開運動嘅人飲食及生活習慣較有規律。」



問到會否趁新年去求姻緣？她坦言一日24小時已不夠用，分身不暇，加上最近推出單飛新歌《你在聽嗎？》，更加要好好把握時機：「組合好難有機會出solo歌，等咗呢個機會好多年，好感恩天時地利人和嘅機會。」首次出單飛歌的她有份參與填詞，並將自己一段愛情故事憑歌寄意：「第一首歌想紀錄最刻骨銘心嘅事，就係人生裏曾經一段感情。開頭我關掉晒自己嘅感情位，監製話我冇感情，叫我睇多次份詞再唱，之後就喊到收唔到聲，所以拿捏感情位要控制得好好。」她透露正計劃飛到英國修讀一周的短期藝術課程，希望再舉行第二個慈善畫展幫助老弱婦孺。



減肥三式：掌上壓、深蹲及側平板技撐



場地：FIT LAB