等天賜BB　啤梨老婆行路拐拐吓疑有喜

去年成家立室的DJ葉文輝（啤梨）今個新年好忙碌，因為同太太Michelle四圍向親戚拜年，他說：「由一個家庭變咗兩個家庭，不過都開心嘅，嗰日同爸爸嗰邊親戚食飯，走嘅時候有個親戚細細聲喺我耳邊同我講：『係咪有啲嘢唔講得，遲啲又會開心講畀我哋聽！』我話咩嘢？佢話見我老婆行路有少少就住就住，係咪有開心嘢要過咗某個時間先同我哋share，我諗係咪你哋諗多咗。」



啤梨笑言平日老婆少運動，近日她參加咗瑜伽班，因為做完她對腳勁攰，肌肉酸痛，所以行路咪拐吓拐吓，他笑說：「啲親戚以為佢有喜，好好笑囉，不過今年拜年最多人都係問關於呢個話題，有好消息會話畀大家聽，但暫時真係未有，亦冇任何隱瞞，我會唔會有計劃？抗拒？結得婚唔會抗拒小朋友，順其自然，會等個天OK送呢份禮物畀我哋。」因為是婚後第一年派利是，所以要他預多很多利是，他笑說：「唔係好識預，要慢慢拿捏。」



早前他獲邀到監獄出席更生人士的畢業禮做嘉賓，他說：「原來我主持嘅電台節目好受歡迎，佢哋話夜晚經常聽我嘅節目，係幾感動振奮，覺得做電台多咗意義，未來我都想擺多啲心機，希望為一班更生人士出一分力，無論自己嘅工作或啤梨義工團，都希望做多少少嘢。」當日同場還有另一位嘉賓趙增熹，他說：「佢係一位我好欣賞嘅音樂人同監製，我同佢冇合作過，但當日大家傾咗好耐偈，喺音樂上佢畀咗好多鼓勵我，呢幾年我冇乜唱歌，佢嘅說話好有動力，吸收到佢畀我嘅意見，希望可以再次融入音樂生命，喺依家嘅唱歌生涯，我好需要強心針，因為都喺一個樽頸位，依家會努力增值自己，喺適當時機先有膽再做音樂。」