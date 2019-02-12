《蘭陵王》「學霸」涉抄襲　學院下令徹查

在劇集《蘭陵王》飾演反派「高緯」的內地男星翟天臨，近日捲入「學歷造假」風波！有「學霸藝人」之稱的31歲男星翟天臨，去年榮獲北京電影學院頒發電影學博士學位，上月底於微博發文表示獲錄取成為博士後成為研究人員。豈料事隔數日，有網民發現他在學時期發表的文章《談電視劇《白鹿原》中「白孝文」的表演創作》，跟兩篇多年前發表的文獻《一個有靈魂深度的人物 —《白鹿原》之白孝文論》及《《白鹿原》白孝文人物分析》有超高相似度，更有檢測報告指兩者在中國最大的期刊論文資料庫「知網」上文字重複比為40.4%，文章總字數為2,783，重複字數多達1,125個，相似度超出50%。



「得罪」全國博士



消息爆出後，該涉事文章已在知網撤下，北京電影學院亦高度重視事件，已成立調查組並按照相關程序啟動調查，並強調高度重視學術道德建設，對學術不端行為持零容忍態度。至於錄取翟天臨為博士後研究人員的北京大學光華管理學院亦發聲明，指將根據其博士學位授予單位的調查結論，按規定作出處理。有內地官媒亦發表評論，指作為演員，學歷高低本不是關鍵：「有真才實學不怕擠水分，弄虛作假一定經不起推敲。博士帽是校園最高的榮譽，但注定愈來愈不好『混』，欲帶冠冕，必承其重。」



其實翟天臨早前曾在一次直播回覆網民問題時，因表示不知道「知網」是甚麼，已被網民質疑其學歷，更戲稱他「得罪了全國碩士博士」。