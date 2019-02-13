一代忠師搞自閉　張家輝格價走渣趕絕小三

「渣渣輝」一出，誰與爭鋒！今個賀歲檔「渣渣輝」張家輝主演嘅《廉政風雲 煙幕》眾望所歸，跑贏九條街，開畫首日已經成為票房冠軍，仲唔係「渣渣威」？呢期社交網興玩「#10Years Challenge」，張家輝呢10年嚟由「七帝」升呢為「渣渣輝」，威到將「我是張家輝」講成「我四渣渣輝」，靠一口「港普」而紅爆網絡，打通南北，內地13億人口無人不識，勁過網紅！講普通話爛到入屋增人氣，大人細路都鍾意，尤其早排爆Seed：「小三的分手費太貴了！」一針見血，上埋內地熱搜，人人派Like！



雖然冇指名道姓，但好多人估佢講嘅係捲入出軌風波嘅內地男星吳秀波！網民狂踩波叔係新一代渣男「渣渣波」，代價大到就連春晚節目都被隱形P走埋！



孖學友做剋星



此「渣」不同彼「渣」，「渣渣輝」同「渣渣波」都係中年走紅嘅大叔男星，歷經風霜，理應知分寸，娛樂圈五光十色，錢銀女人，正如「渣渣輝」嘅金句話齋： 「你依家冇，但將來會有！」「渣渣輝」入行30年個底冇花過，一條心向住太太關詠荷，仲同「大佬」張學友拍住做「剋星」。學友喺內地巡唱立大功做咗「罪犯剋星」，逃犯不請自來；生成宅男命嘅張家輝，小三見到佢都驚，天生係「小三剋星」！





「揸揸咪」浴室過癮



應酬免問怕見人，「渣渣輝」鍾意匿喺工作室或者屋企度劇本甚至放空，每日擘大眼就係睇戲做戲同傾戲，狂熱嘅程度，連導演麥兆輝都笑佢煩，初見面傾劇本加時再加時，三粒鐘先完場！唱歌，只限於屋企個廁所，頂多做紅館嘉賓過吓癮做「揸揸咪」。去澳洲拍《廉》片時，台前幕後都乘機抽時間玩吓食吓，但佢就匿埋酒店玩自閉，仲喊咁口話唔識開水掣，幾乎冇涼沖，自理能力弱雞！



唯一令佢分心嘅，就只有囡囡Brittany，直情係「地表最強小三」，連「大婆」關詠荷都鬥唔過！張家輝錫女錫到入心入肺，為求個女有良好學習環境，孟母上身搬幾次屋，由西貢搬去億元豪宅，再高薪請七個碩士培訓做資優生，死心塌地嘅程度連關詠荷都詐型，話老公見到個女，當自己隱形！一個男人，開口埋口唔係電影就係老婆同女，街唔行，K唔唱，連開水喉都唔曉，要成功埋身做到佢嘅小三？難度肯定高過申請攞4,000蚊！真係搵食行遠啲嘞！