情人節拒絕收花！Aka開騷祖兒送驚喜

Super Girls隊長Aka趙慧珊單飛出歌，並舉行Mini live Show，圈中好友王卓淇、黃芷晴、譚永浩、羅嘉豪和 AJ左治專程來捧場，因本周五（15日）是Aka 32歲生辰，唱片公司特別送上生日蛋糕外，為送上她最大驚喜，請來Aka視為的超級偶像容祖兒拍祝賀片，片段中祖兒為Aka送上鼓勵：「希望你工作上每一日都令到你自己滿意，都會比之前一日進步，都會有一個更好嘅自己，我一定知道你可以一步一步做得更加好，更有自信，可以在舞台上發光，希望你可以畀多啲信心自己，仲有生日快樂。」台上的Aka感動到喊，她哽咽說：「好多謝我偶像Joey，好開心，因為佢係好好嘅前輩，佢畀咗好多鼓勵同信心我，佢係一個好好嘅榜樣，好勤力去做到自己成就，好多謝佢。」



至於Aka坦言為今次音樂會都好緊張，因之前患上甲型流感，聲都開不到，流感痊愈後又氣管敏感，在綵排時狀態都未算太好，不過知道好多歌迷和朋友都好捧場，令佢好感動。問到可計劃開大型音樂會？她謂這個會視為目標。而是澳門人的Aka在農曆新年間都有回澳門和家人吃開年飯：「因為要準備音樂會嘅事，所以只返咗澳門一日，但都好開心，食開年飯又去放煙花。」講到情人節，她笑言隊友們都應該沒時間陪她：「我都係去做運動，跑下步過囉（冇拖拍出街怕好異相？）係呀，見人一雙一對咁，又攞晒花。（到時可能有人送花呢？）唔要呀，送花太唔環保喇。」



