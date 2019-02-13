《爭寵》被警告有強烈性愛內容惹網民不滿

由愛瑪史東（Emma Stone）主演的宮廷權鬥片《爭寵》（The Favourite）日前於「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）掃走7獎。不過最近有好多網民批評影片於英國上映時被英國電影分級委員會（BBFC）列為有「強烈性愛」的內容！

有好多網民認為BBFC的警告有錯誤引導之嫌，有網民於社交網站留言狠批：「套戲被警告話內容有『強烈性愛』場面，但其實只係好溫和嘅性愛場面，相信BBFC係因為套戲有同志性愛先會咁落警告。」亦有網民舉例指之前同志片《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）亦因為同志性愛場面而被BBFC列為「15禁」級別，即15歲以下觀眾不宜觀看。！而被「圍攻」的BBFC就堅持《爭》片因為有強烈性愛及粗俗語言才將影片列為「15禁」級別。



愛瑪去年在訪問中有提及片中與Olivia Colman的床戲，她表示原本她有床單圍住，但經過拍了幾個takes之後，她提議不如裸體，因為她認為「裸嚟拍」更合情理。而Olivia指為免愛瑪唔小心假戲真做而拍攝前在下體用海綿遮住。