東方日報C1：阿Sa衝影后　姜皓文戰四大影帝

香港電影金像獎提名名單昨日出爐，當中角逐影帝的戰況最為激烈，姜皓文「處男下海」單挑四大影帝周潤發、黃秋生、吳鎮宇和郭富城，雖然被網民指「陪跑」，但自嘲是「BB班」的他仍自撐說：「陪跑也是榮幸。」至於蔡卓妍再次衝擊金像影后寶座，力撼曾美慧孜和影壇新貴余香凝！



《第38屆香港電影金像獎》將於4月14日在尖沙咀文化中心舉行，合共19部香港電影及5部兩岸電影角逐獎項，當中英皇電影《紅海行動》、《無雙》、《非分熟女》和《邪不壓正》共獲27項提名。英皇藝人蔡卓妍（阿Sa）憑《非》片角逐影后，與之前失落台灣金馬獎的曾美慧孜、余香凝、張靜初和Crisel Consunji爭獎。《無雙》則橫掃17項最多提名，周潤發和郭富城更同憑該片角逐影帝，力撼黃秋生、吳鎮宇及姜皓文（黑仔）。



周潤發食包慶祝



黑仔「處男下海」獲提名「最佳男主角」即要惡鬥四大影帝，正在內地開工的他受訪時坦言很緊張：「心情係加倍肉緊，覺得好幸福同僥倖，有呢個提名夠㗎喇！」面對影帝級勁敵，他說：「我當自己得咗！唔會去亂諗嘢，或者有乜遐想，因為知道唔係咁容易，我呢啲只係BB班，不過淨係諗個畫面都好神奇。」名單一出，黑仔卻被網民指是陪跑一族，但他未被打沉，更在社交網自撐：「有幸參與已經很滿足了！陪跑也是榮幸。」



曾三奪金像影帝的周潤發不諱言已有多年沒提名，故心情忐忑，幾晚瞓唔着：「我對其他對手同自己都有信心，我都做得好好，攞獎可以有雙影帝，今年可能有三影帝添！（點慶祝？）依家食緊雞尾包！（真係想雙影帝？）其實心情矛盾。」並指若今年贏不到影帝，會寄望下一年。郭富城對入圍亦感到開心：「我相信每一位演員用心演出了一部好的電影作品獲得提名，一定好開心，但更開心是知道《無雙》有17項提名，證明電影各崗位的努力，評委都看到，17項提名，真的殊不容易。」



秋生：中咗先講啦



鎮宇受訪時說：「到時會出席呢個盛會。（同片胡定欣提名新演員！）我梗係睇好同支持佢啦。」至於兩奪影帝的秋生則搞笑說：「入圍啫！又唔係攞獎，你買六合彩都唔會夜晚食餐一萬蚊嘅飯慶祝啦，係咪呀？中咗先講啦！」說到與老友鎮宇一起角逐，他說：「中獎再講啦！」



影后方面，阿Sa在《非》片中有突破演出，並有大膽性愛意識場面，成功角逐「最佳女主角」，她說：「好開心，其實入圍已經係好大鼓舞，成為Best 5之一已經好叻，係一個好大嘅肯定。」而影壇新貴余香凝連中兩元，分別憑《非同凡響》角逐影后及《逆流大叔》爭「最佳女配角」，難怪未得獎先開香檳慶祝，受訪時她的心情尚未平復：「真係難以置信，我當贏咗，獎項我唔會有心去爭，我余香凝會演到老，出盡一生人嘅力去做。」

之前失落金馬影后的曾美慧孜則謂：「我正在與媽媽一起分享這個好消息，覺得好激動、好榮幸，多謝陳果導演給我這個機會。」



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