宮雪花傳奇一生　美國製作公司想拍成電影

藝人宮雪花繼早前榮獲美國「邁亞密電影節」、「中美文化特殊貢獻獎」後，再獲國外機構頒發榮譽。日前「2019胡潤全球春晚之洛杉磯春晚」中，她獲頒「中美文化傳播成就獎」，宮雪花更親到洛杉磯大會接受此獎項。宮雪花表示，是次為了到美國接受獎項，特意推了一個廣告工作，全因她對於是次領獎的重視：「這次獲獎讓我感到十分的榮幸，因頒獎大會是國際上權威的機構，所以這次獲獎是對於我的一個肯定，而有機會參加這次大會亦讓我異常激動，而我個人對於自己能於今天全球中美文化傳播上，能略盡一點貢獻綿力，對我而言是個義不容辭的責任。」



另外，美國有電影製作公司對宮雪花的傳奇故事有興趣，並想等她的自傳出版之後，投資製作拍成電影，並名為《新亂世佳人》。宮雪花表示，投資方覺得她的故事代表了上世紀中國的大時代，亦代表了從上世紀50年代到90年代不屈不撓、勇敢獨立、堅強忍耐好學美麗的中國女性精神，同時亦特別符合偉大的中、美兩地的女性精神面貌特質，故此希望將宮雪花的傳奇故事投資製作成一部經典巨著電影《新亂世佳人》。