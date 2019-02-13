不滿待遇有別　NU'EST粉絲杯葛Fanclub招募

韓國人氣選秀節目《Produce 101》第二季出線的11人前年組成限定男團Wanna One，他們於上月在首爾舉行解散演唱會，為20個月的活動期畫上句號，而各成員已返回各自事務所，開始新工作，其中黃旼炫就回到他所屬的組合NU'EST，於今年約滿的5子早前宣布已經齊齊續約，繼續組合活動，而近日NU'EST開始Fanclub第2.5期的招募，但就因為差別待遇，而引起部分粉絲不滿。



NU'EST所屬的Pledis事務所前日宣布招募官方Fanclub的第2.5期會員，並公布第2.5期的福利事項，新加入的第2.5期會員享有的福利，將比原有的第2期會員少，在演唱會預售時，第2期會員將享用優先資格，第2.5期會員將視為次選，明顯是將Fanclub會員分等級。因不少人是在黃旼炫以Wanna One成員活動後成為粉絲，現在他的粉絲欲加入NU'EST的官方Fanclub，卻受到不公平對待，有黃旼炫的粉絲組織發聲明，聲言會杯葛第2.5期會員招募，而Pledis事務所暫時未有作出回應。