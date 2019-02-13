【燒傷後8年】任家萱哭訴犧牲了真正的自己

S.H.E成員任家萱（Selina）接受網絡紅人的訪問，講到當年的火場意外，她忍不住落淚表示，受傷後的她強迫自己盡量要保持理性及樂觀，常對自己說：「沒關係啊！你現在這樣還是很好啊！你還活着啊！你看，還有比你更慘的人，你要跟比你差的人比，你就覺得你自己是很幸福的，雖然我覺得比較很殘忍，但就是要建立在這個之上，才能樂觀自己，帶着理性的自己一起前進。」



事發後8年，她坦言完全是犧牲了一個自己：「那個就是浪漫的我……我就是硬強迫自己把她收起來。」隨後笑言：「不過我覺得浪漫的我要蓄勢待發了！」她表示連營養師都暗示她要把談戀愛列入人生目標，她笑言：「過去我武裝在自己人格特性，可能會覺得合理嗎？女人為談戀愛而活這根本不合理，但其實浪漫的我跟小公主的我，早就迫不及待了！」



另外，Selina上月底被指與一名神秘男子過從甚密，網上流出多張她與神秘男約會的照片，男子更幫她體貼孭手袋，疑似戀情曝光！不過，正參加戀愛實境節目《女兒們的戀愛》的Selina對此作出否認，還表示是在拍節目。



Selina在2016年與前夫張承中簽字離婚，至今雙方仍是朋友，早前張承中還幫手處理S.H.E與華研之間的合約事，雙方關係不錯。





