Usher在場！饒舌歌手炫富後遇槍手開10槍

美國饒舌歌手Rich the Kid與同行工作人員本周二於西荷里活著名Westlake錄音室遇槍擊事件，著名歌手Usher亦身處同一錄音室開工，據悉二人未有大礙，而前者的工作人員就受傷！目擊者表示槍手由錄音室跑出，狂開達10槍，目標疑為於錄音室門外的Rich the Kid，其同行工作人員亦受襲，當中最少一名保鑣受傷！洛杉磯警方已派員巡查事發現場及周邊的街道，搵可疑人物以及搜集證據，暫時未公布事件中有無人受槍傷，但有指兇徒成功偷走大量現金與珠寶。



Rich the Kid於事發前4小時曾於社交網上載自己手持多疊現金，於名車前Chok甫的照片炫富，未知是否因而出事。而他去年夏天亦曾遇襲，於洛杉磯被人入屋行劫，受重傷入院，當時女友Tori Brixx同告受傷，同樣損失大量財物。



Westlake錄音室不時有巨星開工，已故天王米高積遜（Michael Jackson），加拿大天王Justin Bieber、天后Rihanna、Shakira與麥當娜（Madonna）等亦曾到此開工。