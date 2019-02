Usher在場！饒舌歌手炫富後遇槍手開10槍

Rich the Kid(左)出事前曾炫富,Usher亦在場!

美國饒舌歌手Rich the Kid與同行工作人員本周二於西荷里活著名Westlake錄音室遇槍擊事件,著名歌手Usher亦身處同一錄音室開工,據悉二人未有大礙,而前者的工作人員就受傷!目擊者表示槍手由錄音室跑出,狂開達10槍,目標疑為於錄音室門外的Rich the Kid,其同行工作人員亦受襲,當中最少一名保鑣受傷!洛杉磯警方已派員巡查事發現場及周邊的街道,搵可疑人物以及搜集證據,暫時未公布事件中有無人受槍傷,但有指兇徒成功偷走大量現金與珠寶。



Rich the Kid於事發前4小時曾於社交網上載自己手持多疊現金,於名車前Chok甫的照片炫富,未知是否因而出事。而他去年夏天亦曾遇襲,於洛杉磯被人入屋行劫,受重傷入院,當時女友Tori Brixx同告受傷,同樣損失大量財物。



Westlake錄音室不時有巨星開工,已故天王米高積遜(Michael Jackson),加拿大天王Justin Bieber、天后Rihanna、Shakira與麥當娜(Madonna)等亦曾到此開工。