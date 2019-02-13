《真的戀愛了》編劇新作！世界沒有披頭四？

寫出多部經典浪漫喜劇包括《真的戀愛了》（Love Actually）、《四個婚禮一個葬禮》（Four Weddings and a Funeral）同埋《回到最愛的一天》（About Time）嘅英國著名編劇Richard Curtis終於有新作《緣來自昨天》（Yesterday）曝光！電影由名導丹尼保爾（Danny Boyle）執導，預告近日一出即成全城焦點！



故事講奀爆男歌手一次車禍後，發現全球無人識傳奇樂隊披頭四（The Beatles），佢靠演唱多首披頭四嘅名曲爆紅成為大歌星，踏上不一樣嘅人生之際，與識於微時嘅女主角愈行愈遠。電影由印裔視星Himesh Patel與「灰結娘」Lily James擔正，Kate McKinnon與《銀翼殺手》（Blade Runner）女星Ana de Armas都有參演，預告中更有英國主持James Corden以及著名歌手Ed Sheeran「亂入」，大放笑彈！



預告中不但出現多場Himech唱披頭四金曲如《Hey Jude》與《Let It Be》等場面，冧爆樂隊粉絲，當中仲有好多搞笑場面，包括Himech友人聽佢唱《Yesterday》時驚為天人，不過當佢話《Yesterday》係神曲，友人即話：「佢又唔係Coldplay（英國樂隊）嘅《Fix You》。」預告仲有多埸Himech成為萬人迷被粉絲狂追嘅場面，而Ed Sheeran亦「亂入」，提議Himech將《Hey Jude》歌名改為《Hey Dude》，玩轉流行文化放笑彈！電影將於今年6月於北美上映。