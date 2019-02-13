《廉政》新女登場！24歲常倩獲封氣質女神

年僅24歲的內地女星常倩於英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》內與影帝劉青雲的對手戲頗多，旋即被網民封為「氣質女神」。原來這位畢業於北京中央戲劇學院、身為趙薇師妹的女生，早於去年賀歲片《我的情敵女婿》已有份參演，作為一個新進演員，她經已「野心勃勃」。



亮麗的外表雖令人留下深刻印象，但同時亦有可能限制常倩的戲路，她卻立志要挑戰自己，明言最想出演外表天真無邪、但內心卻壞到頂透的奸角，她不擔心因此破壞自己的形象，而即使當花瓶，也要做一個「實力派花瓶」：「花不花瓶沒所謂，只是你把自己擺在怎麼樣的位置。別人再怎麼說，也是別人的事情，時間會證明你。『花瓶』不是一個眨詞，你長得醜連花瓶也當不上，最緊要是對自己有信心！」至於今次於《廉》片內與青雲等鬥戲，常倩表示如上了一堂很好的演技課，獲益良多，亦覺得自己相當幸運。



十分享受演戲的她，平日會逛街，以便留意各式各樣的途人﹕「他們的細微表情、對話、肢體語言，都會存入自己的腦海，為未來的演出作準備。」自覺廣東話不靈光的她，早前更留港學習，如此勤力的女生，難怪機會接踵而來。



截至今日中午12時，《廉》累積票房高達2,323萬，走勢持續凌厲！