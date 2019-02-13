廣告時段頒獎！名導炮轟奧斯卡唔尊重電影

《第91屆奧斯卡金像獎》將於香港時間本月25日早上舉行，大會近日宣布為縮短節目時間，決定安排4個獎項於廣告時段頒發，包括「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳短片」與「最佳化妝與髮型」，得獎情況僅於奧斯卡官網有直播，改制安排被全城電影人與影迷鬧爆！



執導作《羅馬》（Roma）獲10項提名的奧斯卡名導阿方素古朗（Alfonso Cuaron）於社交網Twitter留言批評大會（美國電影藝術與科學學院）：「影史上，有偉大作品無聲效、無演員、無顏色、無故事、無演員以及無配樂，但就無任何一部電影，可以唔靠攝影同剪接而存在。」至於《忘形水》（Shape of Water）名導哥連慕迪多奴（Guillermo del Toro）亦留言表示攝影與剪接工作是電影作品的核心。而曾憑《鄧寇克大行動》（Dunkirk）獲最佳剪接獎的Lee Smith亦表示對大會決定感失望，影帝羅素高爾（Russell Crowe）更形容安排勁愚蠢！美國電影攝影師協會（ASC）亦表示不能容忍此安排。



